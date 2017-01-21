22/11/17
HYPERION
Dangerous Days
24/11/17
HOUSTON
III
24/11/17
STRAY TRAIN
Blues From Hell
24/11/17
AETHERIAN
The Untamed Wilderness
24/11/17
DEEP AS OCEAN
Lost Hopes | Broken Mirrors
24/11/17
LOCH VOSTOK
Strife
24/11/17
TAAKE
Kong Vinter
24/11/17
STARBLIND
Never Seen Again
24/11/17
SCORPIONS
Born To Touch Your Feelings
24/11/17
ALMANAC
Kingslayer
19/11/17
CRIPPLED BLACK PHOENIX + EARTH ELECTRIC + JONATHAN HULTEN
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
19/11/17
ROCK TOWERS FESTIVAL
ESTRAGON - BOLOGNA
19/11/17
BACKYARD BABIES + GUESTS
LAND OF FREEDOM - LEGNANO (MI)
19/11/17
SOULS OF DIOTIMA
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
22/11/17
MARILYN MANSON + GUEST
PALA ALPITOUR - TORINO
22/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
23/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
QUIRINETTA - ROMA
24/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
ALMAGIA' TRANSMISSIONS FESTIVAL - RAVENNA
24/11/17
DESPITE EXILE
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO (BS)
24/11/17
BLACK STAR RIDERS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA