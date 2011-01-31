11/12/17
VEXOVOID
Call of The Starforger
14/12/17
HAMKA
Multiversal
15/12/17
DSEASE
Rotten Dreams
15/12/17
DE LA MUERTE
Venganza
15/12/17
NEIGE MORTE
Trinnt
15/12/17
L`ALBA DI NUOVO
L`Alba di Nuovo
15/12/17
AERODYNE
Breaking Free
15/12/17
OBSCURE BURIAL
Obscure Burial
15/12/17
MATERDEA
A Rose for Egeria - Deluxe Edition
15/12/17
DIRGE
Alma | Baltica
10/12/17
GBH + GUEST TBA
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
11/12/17
DISGORGE + NECRO + YAOTL MICTLAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
11/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
BAD BULL - CUPRA MARITTIMA (AP)
12/12/17
NORTHLANE + ERRA + INVENT ANIMATE + OCEAN GROVE
LEGEND CLUB - MILANO
12/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
POCOLOCO - PAGANICA (AQ)
12/12/17
INGLORIOUS + DOBERMANN
SALUMERIA DELLA MUSICA - MILANO
14/12/17
GENUS ORDINIS DEI + GIGANTOMACHIA
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/12/17
MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)
15/12/17
SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA