28/11/17
ANNIHILATION
The Undivided Wholeness of Things
01/12/17
VALDUR
Divine Cessation
01/12/17
WARRIOR SOUL
Back On The Lash
01/12/17
SCARS OF SOLITUDE
Deformation
01/12/17
HAMMERFALL
Glory To The Brave - 20 Year Anniversary Edition
01/12/17
DEINONYCHUS
Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide
01/12/17
EISLEY/GOLDY
Blood, Guts And Games
01/12/17
DOMGARD
Ödelagt
01/12/17
JESS AND THE ANCIENT ONES
The Horse and Other Weird Tales
05/12/17
NEOCAESAR
11:11
26/11/17
MESS EXCESS + AENIGMA
RIFF CLUB - PRATO
26/11/17
SHAMELESS + TUFF
OFFICINE SONORE - VERCELLI
27/11/17
MASTODON
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
28/11/17
SOLSTAFIR + MYRKUR + ARSTIDIR
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
29/11/17
EUROPE
ALCATRAZ - MILANO
29/11/17
NOVEMBERS DOOM + LUNARSEA + SEVENTH GENOCIDE
TRAFFIC CLUB - ROMA
30/11/17
IN FLAMES + FIVE FINGER DEATH PUNCH + OF MICE AND MEN
TEATRO GEOX - PADOVA
30/11/17
ENSLAVED + ADIMIRON
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
30/11/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
ESTRAGON - BOLOGNA
30/11/17
ALICE COOPER
ALCATRAZ - MILANO