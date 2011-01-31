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10/12/17
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

11/12/17
DISGORGE + NECRO + YAOTL MICTLAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

11/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
BAD BULL - CUPRA MARITTIMA (AP)

12/12/17
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12/12/17
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
POCOLOCO - PAGANICA (AQ)

12/12/17
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SALUMERIA DELLA MUSICA - MILANO

14/12/17
GENUS ORDINIS DEI + GIGANTOMACHIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

15/12/17
MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)

15/12/17
SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
16/12/2017
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
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MAGNUM: online un nuovo lyric video
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09/12/2017
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TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 1/12/2017
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STORIA DELL’INFORMAZIONE METAL
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01/12/2017
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01/12/2017
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ENSLAVED + ADIMIRON
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