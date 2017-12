DETTAGLI EVENTO INGLORIOUS + DOBERMANN 12/12/2017 SALUMERIA DELLA MUSICA - MILANO http://www.ticketone.it/inglorious-biglietti-milano.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&key=2027804$10148772 GRUPPI

INGLORIOUS +

DOBERMANN NOTE

Martedì 12 dicembre 2017

@Salumeria della Musica - Milano

via Pasinetti, 4



Apertura porte: ore 19.30

Inizio concerto: ore 20.00



Prezzo del biglietto in prevendita: €20,00+d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €25,00 Biglietti in vendita su Ticketone



Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito Ticketone. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.