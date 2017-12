DETTAGLI EVENTO BLASPHEMY + ONE TAIL ONE HEAD + POSSESSION + GUEST 16/12/2017 CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA https://www.facebook.com/events/1437014042999779/?active_tab=about GRUPPI

Doors Open: 15:00



Macabro Genocidio 15:20 - 16:00

Hagzissa 16:20 - 17:00

Uncreation 17:20 - 18:00

Fides Inversa 18:20 - 19:00

Mefitic 19:20 - 20:00

Slaughter Messiah 20:20 - 21:10

Possession 21:30 - 22:30

One Tail One Head 22:50 - 23:50

BLASPHEMY 00:10 NOTE

Biglietto: 30€ + ddp