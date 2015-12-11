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28/11/17
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CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

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ALCATRAZ - MILANO

29/11/17
NOVEMBERS DOOM + LUNARSEA + SEVENTH GENOCIDE
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30/11/17
IN FLAMES + FIVE FINGER DEATH PUNCH + OF MICE AND MEN
TEATRO GEOX - PADOVA

30/11/17
ENSLAVED + ADIMIRON
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

30/11/17
TESTAMENT + ANNIHILATOR + DEATH ANGEL
ESTRAGON - BOLOGNA

30/11/17
ALICE COOPER
ALCATRAZ - MILANO

30/11/17
NOVEMBERS DOOM + SHORES OF NULL + PLATEAU SIGMA
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

30/11/17
SHAMELESS + TUFF
GRINDHOUSE - PADOVA
DETTAGLI EVENTO
TETHRA + ARCANA 13
02/12/2017
VALHALLA PUB STEAKHOUSE - BORGO TICINO (NO)
GRUPPI
DOOM OVER VALHALLA - seconda edizione:

TETHRA +
ARCANA 13
NOTE
Sabato 2 dicembre 2017
@Valhalla Pub Steakhouse - Borgo Ticino (NO)
via Sempione 48

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 22:00
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