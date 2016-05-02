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SPEED STROKE
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GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
https://www.facebook.com/events/144130882882890/
GRUPPI
Speed Stroke
NOTE
Sabato 16 dicembre 2017
@Grind House Club - padova
via Longhin, 37

Ingresso 10 euro
Ingresso riservato ai soci AICS. Tessera e biglietto sono acquistabili direttamente al locale la sera dello show

Inizio concerti ore 21:30
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