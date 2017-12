DETTAGLI EVENTO BACK IN DARKNESS VOL.2 05/01/2018 SUNSET GARDEN - LAINATE (MI) https://business.facebook.com/events/121975905233002/ GRUPPI

STAGE 1 (Dark Room)

- DIAFRAMMA

- PANKOW

After show Gothic Dark New Wave Dj set:

Dj set by EX VOTO



STAGE 2 (Rock Metal Room)

- HOLY SHIRE

- SAKEM

After show Rock and Metal Dj Set:

CATHOUSE Rock'n'Roll Project

Dj ROBY COMANDUCCI - DJ CHRIS ACE and guest NOTE

INGRESSO SOLO IN CASSA

(NO PREVENDITA)

Euro 15,00



****Dalla 1:00 Finiti i Live Ingresso € 12 COMPRESO DRINK!****



Prevendite cartacee saranno acquistabili presso:

SONIKA cafè Milano Via Copernico 49, Milano

(Dal Martedì al Sabato dalle 18:00 FINO A TARDA SERA)