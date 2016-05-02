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A Rose for Egeria - Deluxe Edition

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DISGORGE + NECRO + YAOTL MICTLAN
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)

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MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
BAD BULL - CUPRA MARITTIMA (AP)

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NORTHLANE + ERRA + INVENT ANIMATE + OCEAN GROVE
LEGEND CLUB - MILANO

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MICHAEL ANGELO BATIO & BLACK HORNETS
POCOLOCO - PAGANICA (AQ)

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INGLORIOUS + DOBERMANN
SALUMERIA DELLA MUSICA - MILANO

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GENUS ORDINIS DEI + GIGANTOMACHIA
TRAFFIC CLUB - ROMA

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MOLLY HATCHET
BLOOM - MEZZAGO (MB)

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SPEED STROKE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/12/17
ELVENKING + ANCESTRAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

15/12/17
IFMT WINTER FEST (day 1)
CENTRO GIOVANILE CA VAINA - IMOLA
DETTAGLI EVENTO
BACK IN DARKNESS VOL.2
05/01/2018
SUNSET GARDEN - LAINATE (MI)
https://business.facebook.com/events/121975905233002/
GRUPPI
STAGE 1 (Dark Room)
- DIAFRAMMA
- PANKOW
After show Gothic Dark New Wave Dj set:
Dj set by EX VOTO

STAGE 2 (Rock Metal Room)
- HOLY SHIRE
- SAKEM
After show Rock and Metal Dj Set:
CATHOUSE Rock'n'Roll Project
Dj ROBY COMANDUCCI - DJ CHRIS ACE and guest
NOTE
INGRESSO SOLO IN CASSA
(NO PREVENDITA)
Euro 15,00

****Dalla 1:00 Finiti i Live Ingresso € 12 COMPRESO DRINK!****

Prevendite cartacee saranno acquistabili presso:
SONIKA cafè Milano Via Copernico 49, Milano
(Dal Martedì al Sabato dalle 18:00 FINO A TARDA SERA)
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