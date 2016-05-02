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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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WIND ROSE + MORGARTEN + AEXYLIUM
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
GRUPPI
Wind Rose +
Morgarten +
Aexylium
NOTE
Sabato 16 dicembre 2017
@Comunità Giovanile - Busto Arsizio (VA)
vicolo Carpi, 5

Ingresso gratuito con tessera ACSI
Costo tessera 10 euro (consumazione inclusa), valida per tutto il 2018

Inizio concerti ore 21:00
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