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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
DEFLORE + DISUMANA RES
15/12/2017
ALVARADO STREET - ROMA
https://www.facebook.com/events/2060861877529424/
GRUPPI
Deflore +
Disumana Res
NOTE
Venerdì 15 dicembre 2017
@Alvarado Street - Roma
via Attilio Mori, 27

Inizio ore 21:30
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