29/12/17
SONDAG
Stick to the Plan
29/12/17
GOTLAND
Call From The Grave - tributo ai Bathory
02/01/18
JOE SATRIANI
What Happens Next
05/01/18
SUMMONING
With Doom We Come
05/01/18
WATAIN
Trident Wolf Eclipse
05/01/18
MAGICK TOUCH
Blades, Chains, Whips & Fire
05/01/18
SINISTRO
Sangue Cássia
05/01/18
VHORTHAX
Nether Darkness
12/01/18
MYSTIC PROPHECY
Monuments Uncovered
12/01/18
HEIDEVOLK
Vuur van verzet
28/12/17
CADAVERIA + GUESTS
ZOOM MUSIC CLUB - MARCELLINARA (CZ)
28/12/17
HIEROPHANT
TRAFFIC CLUB - ROMA
29/12/17
HIEROPHANT
CBC PARTY VI - CASERTA
30/12/17
HIEROPHANT
CSA NEXT EMERSION - FIRENZE
31/12/17
HOLY SHIRE + CHECKMATE + GUESTS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)
05/01/18
BACK IN DARKNESS VOL.2
SUNSET GARDEN - LAINATE (MI)
06/01/18
RAGE + FIREWIND + SONDAG
LEGEND CLUB - MILANO
10/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
11/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA