17/09/18
INVOCATION
The Mastery of the Unseen
19/09/18
SOULLINE
The Deep
20/09/18
THE THREE TREMORS
The Three Tremors
21/09/18
VOIVOD
The Wake
21/09/18
THE CRUEL INTENTIONS
No Sign of Relief
21/09/18
DRAUGURINN
Spira
21/09/18
JOE BONAMASSA
Redemption
21/09/18
MAYAN
Dhyana
21/09/18
THERAPY?
Cleave
21/09/18
Slash feat Myles Kennedy And The Conspirators
Living The Dream
16/09/18
CANDLEMASS + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
16/09/18
VIRUS + HATEFUL AGONY
EXENZIA - PRATO
17/09/18
BATUSHKA + AD NOCTEM FUNERIIS + VAJASS + ZOLFO
DEMODE CLUB - MODUGNO (BA)
18/09/18
BATUSHKA + DARKEND
TRAFFIC LIVE - ROMA
18/09/18
VOIVOD + NIGHTRAGE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
19/09/18
BATUSHKA + DARKEND
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/09/18
VOIVOD + NIGHTRAGE
LARGO VENUE - ROMA
19/09/18
DEMILICH + GUESTS
SPAZIO LIGERA - MILANO
20/09/18
BATUSHKA + DARKEND
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
20/09/18
VOIVOD + NIGHTRAGE
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO