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RAGE + FIREWIND + SONDAG
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06/01/18
CROMADURA + STONEDRIFT
FUORI PORTA PUB - CAPPELLA DI CASALMAGGIORE (CR)

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SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
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11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
DETTAGLI EVENTO
CROMADURA + STONEDRIFT
06/01/2018
FUORI PORTA PUB - CAPPELLA DI CASALMAGGIORE (CR)
https://www.facebook.com/events/1671886359499764/
GRUPPI
Cromadura +
Stonedrift
NOTE
Sabato 6 gennaio 2018
@Fuori Porta La K - Cappella di Casalmaggiore (CR)
via Muratori, 18

Inizio concerti ore 22:00
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