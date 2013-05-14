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1996 - 2017 vinyl box set

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METALLICA + KVELERTAK
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)

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STARSICK SYSTEM + FAKE IDOLS
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DESPITE EXILE
BOCCIODROMO - VICENZA

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AERODYNE + NASTYVILLE
ROCK'N'ROLL CLUB - MILANO

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DISTRUZIONE + RESUMED + BLOODTANK
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HEARTLESS + TYRANT + WINE GUARDIAN
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16/02/18
LAMBSTONE
BEATA QUARTINA DELL ALABAMA - MILANO

17/02/18
RHAPSODY + BEAST IN BLACK
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
TURBOCHARGED + VIOLENTOR + THE RADSTER
23/02/2018
CELLAR THEORY - NAPOLI
https://www.facebook.com/events/227324774487219/
GRUPPI
Turbocharged +
Violentor +
The Radster
NOTE
Orari e costi N.D.
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