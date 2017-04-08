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NIFELHEIM + VIOLENTOR
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HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO
DETTAGLI EVENTO
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
12/01/2018
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
https://www.facebook.com/events/541055972921960/
GRUPPI
SELF ESTEEM +
EIGHTERS +
ROUND7 +
ATTEMPTS
NOTE
Venerdì 12 gennaio 2018
@Grind House Club - Padova
via Longhin, 37

HC NIGHT FIGHT

Ingresso 5 euro + tessera AICS, acquistabili entrambi al locale la sera dello show
Inizio concerti ore 21:30
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