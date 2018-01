DETTAGLI EVENTO SAILING TO NOWHERE + AETHERNA 14/01/2018 LET IT BEER - ROMA https://www.facebook.com/events/746443818893969/ GRUPPI

SAILING TO NOWHERE (set acustico) +

AETHERNA NOTE

Domenica 14 gennaio 2018

@Let It Beer - Roma

piazza delle crociate, 26/28



Ingresso gratuito

Inizio ore 22:00



Si festeggerà il compleanno del batterista coFondatore della band Giovanni Noè: torta offerta e brindisi a mezzanotte