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CROMADURA + STONEDRIFT
FUORI PORTA PUB - CAPPELLA DI CASALMAGGIORE (CR)

06/01/18
MORTUARY DRAPE + ENTIRETY + KHEPHRA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

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SEPTICFLESH + INQUISITION + HIEROPHANT
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

11/01/18
SEPTICFLESH + INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

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NIFELHEIM + VIOLENTOR
TRAFFIC CLUB - ROMA

11/01/18
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ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO
DETTAGLI EVENTO
SAILING TO NOWHERE + AETHERNA
14/01/2018
LET IT BEER - ROMA
https://www.facebook.com/events/746443818893969/
GRUPPI
SAILING TO NOWHERE (set acustico) +
AETHERNA
NOTE
Domenica 14 gennaio 2018
@Let It Beer - Roma
piazza delle crociate, 26/28

Ingresso gratuito
Inizio ore 22:00

Si festeggerà il compleanno del batterista coFondatore della band Giovanni Noè: torta offerta e brindisi a mezzanotte
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