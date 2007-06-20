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KREATOR + VADER + DAGOBA
ZONA ROVERI - BOLOGNA

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FATES WARNING + METHODICA
LEGEND CLUB - MILANO

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VEXOVOID + EXPLORER + SHENANIGANS
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

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AMRAAM + A TASTE OF FEAR + TRACTORS
ALVARADO STREET - ROMA

20/01/18
SAIL AWAY + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

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FATES WARNING + METHODICA
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21/01/18
ASTRAL FIRE + STINS
BIRRERIA HB - PISTOIA
DETTAGLI EVENTO
BAFFODORO + UMBRA NOCTIS + AVOID THE LIGHTS + GUEST
03/02/2018
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO (BS)
https://www.facebook.com/events/570855406585627/
GRUPPI
BAFFODORO +
UMBRA NOCTIS +
AVOID THE LIGHTS +
Guest TBA
NOTE
Sabato 3 febbraio 2018
@Vecchia Scuola Pub - Palazzolo (BS)
via Zanelli, 39

Ingresso gratuito
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