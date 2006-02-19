      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Klimt 1918
Sentimentale Jugend
Demo

The Black Crown
Fragments
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/12/16
A SUN TRAVERSE
A Sun Traverse

24/12/16
GOATBLOOD
Veneration of Armageddon

01/01/17
FUNERAL MOURNING
Descent MMXV

06/01/17
NIGHTLAND
Obsession (versione Deluxe)

06/01/17
MAGNUM
The Valley Of Tears - The Ballads

09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise

13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

CONCERTI

25/12/16
VEXOVOID + ATOMIC MASSACRE + DEVASTATION INC. + OTHERS
SANTA CROCE ROCK CITY - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

30/12/16
DISBOSKATOR + STERMINIA + ANTI-HERO
PATATRACK - PORCARI (LU)

30/12/16
EASY TRIGGER + TEARS FROM VENERE
ROCK OUT - BRESCIA

03/01/17
FROM ICE TO FIRE + VISCERAL GRAVE
SPAZIO CULTURALE - RAGUSA

06/01/17
BAPHOMET`S BLOOD + CANCRENA
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)

07/01/17
DEMONOMANCY + MEFITIC + NECRO + EKPYROSIS + UNCREATION
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

07/01/17
METAL XMAS
CUEVA ROCK - CAGLIARI

07/01/17
ERUPTING DEATH NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE

09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI DISCO
ABORYM
Shifting.negative
25/01/2017
Agonia Records
RECENSIONI
88
86
80
90
ARTICOLI
09/11/2011
Intervista
ABORYM
# 2 – L’ispirazione non si ingabbia
31/10/2011
Intervista
ABORYM
#1 - Psychogrotesque e molto altro
19/02/2006
Intervista
ABORYM
Parla Malfeitor Fabban
 
ALTRE NOTIZIE
05/12/2016 - 15:47
ABORYM: ascolta un breve trailer del disco
09/11/2016 - 15:18
ABORYM: nuovo pezzo disponibile in streaming
19/10/2016 - 22:17
ABORYM: annunciata la data d'uscita del prossimo disco
09/09/2016 - 11:19
ABORYM: svelati la copertina e gli ospiti del nuovo album
14/06/2016 - 10:14
ABORYM: diffusi i primi dettagli del nuovo disco
12/09/2014 - 10:44
ABORYM: nuovo chitarrista in formazione
23/07/2014 - 01:49
ABORYM: Bard Eithun lascia la band
12/05/2014 - 11:39
ABORYM: guarda il nuovo video
18/03/2014 - 14:41
ABORYM: firmano con Agonia Records
13/10/2013 - 10:54
ABORYM: dettagli della data al Traffic
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     