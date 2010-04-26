24/12/16
A SUN TRAVERSE
A Sun Traverse
24/12/16
GOATBLOOD
Veneration of Armageddon
01/01/17
FUNERAL MOURNING
Descent MMXV
06/01/17
NIGHTLAND
Obsession (versione Deluxe)
06/01/17
MAGNUM
The Valley Of Tears - The Ballads
09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise
13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)
13/01/17
ACCEPT
Restless and Live
13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix
13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day
25/12/16
VEXOVOID + ATOMIC MASSACRE + DEVASTATION INC. + OTHERS
SANTA CROCE ROCK CITY - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
30/12/16
DISBOSKATOR + STERMINIA + ANTI-HERO
PATATRACK - PORCARI (LU)
30/12/16
EASY TRIGGER + TEARS FROM VENERE
ROCK OUT - BRESCIA
03/01/17
FROM ICE TO FIRE + VISCERAL GRAVE
SPAZIO CULTURALE - RAGUSA
06/01/17
BAPHOMET`S BLOOD + CANCRENA
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
07/01/17
DEMONOMANCY + MEFITIC + NECRO + EKPYROSIS + UNCREATION
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
07/01/17
METAL XMAS
CUEVA ROCK - CAGLIARI
07/01/17
ERUPTING DEATH NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)