17/01/17
OVERKILL
The Grinding Wheel
17/01/17
NEED
Hegaiamas: a Song for Freedom
20/01/17
ANCESTRAL
Master of Fate
20/01/17
FIREWIND
Immortals
20/01/17
RIVIẼRE
Heal
20/01/17
EMPTINESS
Not for Music
20/01/17
INFERNAL ANGELS
Ars Goetia
23/01/17
EKPYROSIS
Asphyxiating Devotion
23/01/17
INFAMOVS
Under the Seals of Death:
25/01/17
ABORYM
Shifting.negative
18/01/17
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
20/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 1)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
20/01/17
GRAVE MIASMA + SATANISMO CALIBRO 9 + FUOCO FATUO + MAZE OF SOTHOTH
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
21/01/17
ROTTEN WINTER DEATHFEST (day 2)
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
21/01/17
OPERA MACABRA
KELLER FACTORY - CURNO (BG)
21/01/17
GRAVE MIASMA + VOIDS OF VOMIT + HUMUS + GRUMO + GUEST
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
21/01/17
SYMPHONIC METAL NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
21/01/17
MOTORFINGERS + LA STRANGE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
25/01/17
SABATON + ACCEPT + guest TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)