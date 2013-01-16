      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Klimt 1918
Sentimentale Jugend
Demo

The Black Crown
Fragments
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/12/16
A SUN TRAVERSE
A Sun Traverse

24/12/16
GOATBLOOD
Veneration of Armageddon

01/01/17
FUNERAL MOURNING
Descent MMXV

06/01/17
NIGHTLAND
Obsession (versione Deluxe)

06/01/17
MAGNUM
The Valley Of Tears - The Ballads

09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise

13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

CONCERTI

25/12/16
VEXOVOID + ATOMIC MASSACRE + DEVASTATION INC. + OTHERS
SANTA CROCE ROCK CITY - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

30/12/16
DISBOSKATOR + STERMINIA + ANTI-HERO
PATATRACK - PORCARI (LU)

30/12/16
EASY TRIGGER + TEARS FROM VENERE
ROCK OUT - BRESCIA

03/01/17
FROM ICE TO FIRE + VISCERAL GRAVE
SPAZIO CULTURALE - RAGUSA

06/01/17
BAPHOMET`S BLOOD + CANCRENA
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)

07/01/17
DEMONOMANCY + MEFITIC + NECRO + EKPYROSIS + UNCREATION
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

07/01/17
METAL XMAS
CUEVA ROCK - CAGLIARI

07/01/17
ERUPTING DEATH NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE

09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
DETTAGLI DISCO
FIREWIND
Immortals
20/01/2017
Century Media Records
RECENSIONI
75
ARTICOLI
18/06/2013
Intervista
FIREWIND
A tu per tu con Bob Katsionis
05/06/2013
Live Report
FIREWIND + ASGARD
Pegorock, Pegognana (MN), 01/06/2013
 
ALTRE NOTIZIE
16/12/2016 - 13:59
FIREWIND: guarda il nuovo video
25/11/2016 - 18:09
FIREWIND: ascolta un nuovo brano
17/11/2016 - 18:31
FIREWIND: nuovo album a gennaio
12/11/2015 - 20:48
FIREWIND: Henning Basse è il nuovo cantante
20/06/2013 - 02:03
FIREWIND: disponibile un'anticipazione del nuovo live album
04/06/2013 - 21:20
FIREWIND: brano tratto da 'Apotheosis' ascoltabile in streaming
31/05/2013 - 21:48
FIREWIND: online il trailer del nuovo live; domani sera dal vivo al Pegorock
02/05/2013 - 19:07
FIREWIND: ecco i dettagli del nuovo live album
15/04/2013 - 23:12
FIREWIND: nuovo live album in arrivo a giugno
16/01/2013 - 01:26
FIREWIND: fuori Apollo Papathanasio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     