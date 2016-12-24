01/01/17
FUNERAL MOURNING
Descent MMXV
06/01/17
NIGHTLAND
Obsession (versione Deluxe)
06/01/17
MAGNUM
The Valley Of Tears - The Ballads
09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise
13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day
13/01/17
CODE ORANGE
Forever
13/01/17
WARPATH
Bullets for a Desert Session
13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)
13/01/17
ACCEPT
Restless and Live
13/01/17
GOTTHARD
Silver
25/12/16
VEXOVOID + ATOMIC MASSACRE + DEVASTATION INC. + OTHERS
SANTA CROCE ROCK CITY - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
30/12/16
DISBOSKATOR + STERMINIA + ANTI-HERO
PATATRACK - PORCARI (LU)
30/12/16
EASY TRIGGER + TEARS FROM VENERE
ROCK OUT - BRESCIA
03/01/17
FROM ICE TO FIRE + VISCERAL GRAVE
SPAZIO CULTURALE - RAGUSA
05/01/17
L`INCUBO FEST
CASALE DEL SOLE - CIVITAVECCHIA (RM)
06/01/17
BAPHOMET`S BLOOD + CANCRENA
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
07/01/17
DEMONOMANCY + MEFITIC + NECRO + EKPYROSIS + UNCREATION
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
07/01/17
METAL XMAS
CUEVA ROCK - CAGLIARI
07/01/17
ERUPTING DEATH NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA