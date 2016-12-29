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GRAVE MIASMA + SATANISMO CALIBRO 9 + FUOCO FATUO + MAZE OF SOTHOTH
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21/01/17
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21/01/17
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FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

21/01/17
SYMPHONIC METAL NIGHT
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21/01/17
MOTORFINGERS + LA STRANGE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

25/01/17
SABATON + ACCEPT + guest TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
DETTAGLI DISCO
SULPHUROUS
Abomination Temple
30/01/2017
Night Shroud Records
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29/12/2016 - 13:38
SULPHUROUS: ascolta in streaming l'EP di debutto in uscita a gennaio
 
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