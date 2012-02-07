      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

IN.SI.DIA
Denso Inganno
Demo

Gianluca Ferro
A Hole in the Ocean
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/04/17
THE SHIVER
Adeline

05/04/17
A LIE NATION
Begin Hate

05/04/17
NOFUCK
Walls of Flesh

07/04/17
DUST IN MIND
Oblivion

07/04/17
CONNOISSEUR
Over the Edge

07/04/17
ROYAL THUNDER
Wick

07/04/17
TRIAL
Motherless

07/04/17
BEAR
III

07/04/17
ANEWRAGE
Life-Related Symptoms

07/04/17
SINHERESY
Domino

CONCERTI

07/04/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
MIDIAN LIVE - CREMONA

07/04/17
ATLAS PAIN + HOLY SHIRE + HELL`S GUARDIAN
LEGEND CLUB - MILANO

07/04/17
SEVEN STEPS OF HORROR
SHED CLUB - BELLINZAGO LOMBARDO (MI)

08/04/17
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
ANGELO AZZURRO - GENOVA

08/04/17
TEXTURES + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

08/04/17
THE TRIUMVIRATE TOUR
OFFICINE SONORE - VERCELLI

08/04/17
SACRED STEEL + ANCIENT DOME + EPIGRAPH
CIRCOLO LIBERO PENSIERO

08/04/17
ANEWRAGE + NEW DISORDER + FAKE IDOLS + NEVER TRUST
LEGEND CLUB - MILANO

09/04/17
TEXTURES + GUEST
JAILBREAK - ROMA

09/04/17
DISBOSKATOR + DEATHLESS CREATION + CELEPHAIS + RAZGATE
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
DETTAGLI DISCO
SINHERESY
Domino
07/04/2017
Scarlet Records
RECENSIONI
83
75
ARTICOLI
19/01/2014
Intervista
SINHERESY
Diffondere l'eresia
 
ALTRE NOTIZIE
21/03/2017 - 11:07
SINHERESY: il video del singolo 'My Only Faith'
13/02/2017 - 11:10
SINHERESY: il trailer e i dettagli del nuovo album 'Domino'
12/01/2017 - 10:33
SINHERESY: 'Domino' uscirà ad aprile per la Scarlet Records
24/07/2014 - 10:35
SINHERESY: guarda il nuovo video e date live
01/10/2013 - 11:29
SINHERESY: live al Miela di Trieste
08/11/2012 - 12:07
SINHERESY: online il nuovo lyric video
27/05/2012 - 20:06
SINHERESY: al lavoro sul disco di debutto
22/03/2012 - 08:25
SINHERESY: ecco il video di 'Temptation Flame'
15/02/2012 - 08:29
SINHERESY: anteprima del nuovo video
07/02/2012 - 08:18
SINHERESY: firmano per K2Music Management
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     