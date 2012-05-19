      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Dark Lunacy
The Rain After the Snow
Demo

Clouds
Departe
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

25/01/17
ABORYM
Shifting.negative

25/01/17
CODE
Lost Signal

27/01/17
KREATOR
Gods Of Violence

27/01/17
PRIDE OF LIONS
Fearless

27/01/17
AKOMA
Revangels

27/01/17
BEHEADED
Beast Incarnate

27/01/17
FALL OF CARTHAGE
The Longed-For Reckoning

27/01/17
XANDRIA
Theater Of Dimensions

27/01/17
DEATHLESS LEGACY
Dance With Devils

27/01/17
STEPHEN PEARCY
Smash

CONCERTI

25/01/17
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

27/01/17
DESTRAGE
CHALET CLUB - TORINO

27/01/17
WARRIOR SOUL + DANCING CRAP
LET IT BEER - ROMA

27/01/17
DEVASTATION INC. + THRASHICIDIO
DEVIL KISS ROCK CLUB - OLBIA

28/01/17
STONEDRIFT + DEATH O MATIC
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)

28/01/17
DEVASTATION INC. + DEATHCRUSH + ANGKAR + UBIQUITY
QUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

28/01/17
BUTTERFLY BOMB METAL FEST
CENTRO RICREATIVO UNDERGROUND - PERUGIA

29/01/17
HAMMERFALL + GLORYHAMMER + LANCER
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

03/02/17
DESTRAGE + GUEST
SOUND MUSIC CLUB - FRATTAMAGGIORE (NA)

03/02/17
EXTREMA + NODE
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)
DETTAGLI DISCO
ABHORRENCE
Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013
10/02/2017
Svart Records
ALTRE NOTIZIE
14/01/2017 - 11:19
ABHORRENCE: a febbraio il live album, ecco i dettagli e un brano estratto
23/11/2015 - 10:36
SPAWNING ABHORRENCE: online la nuova 'The Writhing Rhetoric'
19/05/2012 - 13:57
ABHORRENCE: uscita una nuova compilation
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     