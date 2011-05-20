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23/04/17
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23/04/17
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23/04/17
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24/04/17
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24/04/17
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25/04/17
DELIRIUM X TREMENS
SMOOTHIE SOUND REVOLUTION - BELLUNO

27/04/17
SONIC SYNDICATE + THE SHIVER + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

28/04/17
SONIC SYNDICATE + THE SHIVER + GUESTS TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

28/04/17
PINO SCOTTO + VARIOUS + SKARREX
JAILBREAK - ROMA
DETTAGLI DISCO
ANTROPOFAGUS
M.O.R.T.E. - Methods Of Resurrection Through Evisceration
12/05/2017
Comatose Music/Everlasting Spew Records
RECENSIONI
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23/09/2014
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ANTROPOFAGUS + UNBIRTH + DEVANGELIC + BLOODTRUTH + TO FEED OF FLESH
Blue Rose Saloon, Bresso (MI) - 20/09/14
16/01/2014
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29/03/2013
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ANTROPOFAGUS + VULVECTOMY + BLASPHEMER + LOGIC OF DENIAL + PHOBIC + altri
Live Pub Infinity, Pieve Fissiraga (Lodi), 23/03/2013
01/07/2012
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ANTROPOFAGUS + BLASPHEMER + WARMBLOOD + GOD SAVE THE HELL
Carlito’s Way, Retorbido (PV), 23/06/2012
27/02/2012
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ANTROPOFAGUS
'Architecture Of Lust', lo studio report
29/05/2011
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PESTILENCE + ANTROPOFAGUS + CORPSEFUCKING ART
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