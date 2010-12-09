      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

IN.SI.DIA
Denso Inganno
Demo

Gianluca Ferro
A Hole in the Ocean
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/04/17
A LIE NATION
Begin Hate

05/04/17
NOFUCK
Walls of Flesh

07/04/17
SPITEFUEL
Second to None

07/04/17
TRIAL
Motherless

07/04/17
CONNOISSEUR
Over the Edge

07/04/17
NERVOCHAOS
Nyctophilia

07/04/17
ROYAL THUNDER
Wick

07/04/17
DUST IN MIND
Oblivion

07/04/17
BEAR
III

07/04/17
ANEWRAGE
Life-Related Symptoms

CONCERTI

07/04/17
DEATHLESS LEGACY + guest TBA
MIDIAN LIVE - CREMONA

07/04/17
ATLAS PAIN + HOLY SHIRE + HELL`S GUARDIAN
LEGEND CLUB - MILANO

07/04/17
SEVEN STEPS OF HORROR
SHED CLUB - BELLINZAGO LOMBARDO (MI)

08/04/17
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
ANGELO AZZURRO - GENOVA

08/04/17
TEXTURES + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

08/04/17
THE TRIUMVIRATE TOUR
OFFICINE SONORE - VERCELLI

08/04/17
SACRED STEEL + ANCIENT DOME + EPIGRAPH
CIRCOLO LIBERO PENSIERO

08/04/17
ANEWRAGE + NEW DISORDER + FAKE IDOLS + NEVER TRUST
LEGEND CLUB - MILANO

09/04/17
TEXTURES + GUEST
JAILBREAK - ROMA

09/04/17
DISBOSKATOR + DEATHLESS CREATION + CELEPHAIS + RAZGATE
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
DETTAGLI DISCO
DEGRADEAD
Live At Wacken
28/04/2017
ALTRE NOTIZIE
03/03/2017 - 11:14
DEGRADEAD: ad aprile uscirà il live album registrato al Wacken
15/12/2013 - 11:02
WACKEN OPEN AIR: confermati i Degradead
28/06/2013 - 15:16
DEGRADEAD: disponibile il video di 'For Better Or Worse'
20/03/2013 - 00:34
DEGRADEAD: rivelata la release date del nuovo album
12/01/2013 - 21:20
DEGRADEAD: da lunedì entreranno negli studi di registrazione
06/09/2012 - 23:01
DEGRADEAD: annunciato il nuovo batterista
23/12/2010 - 20:37
DEGRADEAD: firmano per Metalville Records
09/12/2010 - 11:14
DEGRADEAD: ascoltabili due nuove canzoni
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     