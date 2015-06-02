23/04/17
TREAT
The Road More or Less Traveled – Live in Milano
24/04/17
MORTE INCANDESCENTE / ILLUM ADORA
Remnants of a Flaming Past
24/04/17
MORBID FLESH
Rites of the Mangled
25/04/17
WOLFKHAN
Cyber Necro Spirituals
25/04/17
X JAPAN
We Are X (DVD)
28/04/17
PRIME CREATION
Prime Creation
28/04/17
DEGRADEAD
Live At Wacken
28/04/17
CULT OF EIBON
Lycan Twilight Sorcery
28/04/17
JON LORD
Windows [edizione ristampata]
28/04/17
WOLFPAKK
Wolves Reign
23/04/17
PHOBIC + BRUTAL MURDER + OTHER
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
23/04/17
SELVANS + VINTERBLOT + DYRNWWYN + BLODIGA SKALD
TRAFFIC CLUB - ROMA
23/04/17
AEVUM + DARK AGES + ALKEMY
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
23/04/17
ZU + SUDOKU KILLER
SPAZIO AEREO - MESTRE (VE)
24/04/17
ARKONA + DARK LUNACY
PARCO GHIOTTI - MARCALLO CON CASONE (MI)
24/04/17
SOUTHERN STEELS
GIANNI BAR - SPONGANO (LE)
25/04/17
DELIRIUM X TREMENS
SMOOTHIE SOUND REVOLUTION - BELLUNO
27/04/17
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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
28/04/17
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
28/04/17
PINO SCOTTO + VARIOUS + SKARREX
JAILBREAK - ROMA