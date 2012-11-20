20/04/17
GOLDENPYRE
In Eminent Disgrace
21/04/17
WHILE SHE SLEEPS
You Are We
21/04/17
GAME OVER
Blessed are the Heretics
21/04/17
COLTSBLOOD
Ascending Into Shimmering Darkness
21/04/17
THE FIVE HUNDRED
The Veil
21/04/17
UNEVEN STRUCTURE
La Partition
21/04/17
MIDNIGHT RIDER
Manifestation
21/04/17
VAMPIRE
With Primeval Force
21/04/17
BLACKMAIL OF MURDER
Cold Rain
21/04/17
MORTIIS
The Great Corrupter
18/04/17
PILLORIAN + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
20/04/17
NOVEMBRE + ROME IN MONOCHROME
QUBE - ROMA
21/04/17
ECHOTIME + PSYCHO LIVESTOCK
TEATRO FANIN - SAN GIOVANNI IN PERISCETO (BO)
21/04/17
DARK LUNACY + PROLIFERHATE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
22/04/17
DEAD INFECTION + CEREBRAL EFFUSION + OBSCENITY + OTHER
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)
22/04/17
IMPERIUM DEKADENZ
DAEVACIAN - BRUINO (TO)
22/04/17
ATTILA + CARCER CITY
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
22/04/17
SOUTHERN DRINKSTRUCTION + NOFUCK + JUMPSCARE
THE DOME - BACOLI (NA)
22/04/17
DEREK RODDY
REBEL`S MICROBREWERY - ROMA
22/04/17
LOGICAL TERROR + KARMIAN
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)