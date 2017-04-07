08/04/17
LE ORME
ClassicOrme
14/04/17
BLOOD FEAST
The Future State of Wicked
14/04/17
PHLEFONYAAR
Septic, Bitter and Hardbitten
14/04/17
SAILING TO NOWHERE
Lost in Time
20/04/17
GOLDENPYRE
In Eminent Disgrace
21/04/17
GAME OVER
Blessed are the Heretics
21/04/17
NOTHING LEFT
Destroy and Rebuild
21/04/17
BLACKMAIL OF MURDER
Cold Rain
21/04/17
COLTSBLOOD
Ascending Into Shimmering Darkness
21/04/17
MIDNIGHT RIDER
Manifestation
08/04/17
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
ANGELO AZZURRO - GENOVA
08/04/17
TEXTURES + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
08/04/17
THE TRIUMVIRATE TOUR
OFFICINE SONORE - VERCELLI
08/04/17
SACRED STEEL + ANCIENT DOME + EPIGRAPH
CIRCOLO LIBERO PENSIERO
08/04/17
ANEWRAGE + NEW DISORDER + FAKE IDOLS + NEVER TRUST
LEGEND CLUB - MILANO
08/04/17
GAME OVER + ONELEGMAN + CARVED
ARCI TOM - MANTOVA
08/04/17
SNEI AP + STERI STRIP
ARCI MARASMA 51 - CODISOTTO DI LUZZARA (RE)
09/04/17
TEXTURES + GUEST
JAILBREAK - ROMA
09/04/17
DISBOSKATOR + DEATHLESS CREATION + CELEPHAIS + RAZGATE
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE
11/04/17
PERSEFONE + POEM
BARRIO`S CAFE` - MILANO