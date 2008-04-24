14/04/17
BLOOD FEAST
The Future State of Wicked
14/04/17
PHLEFONYAAR
Septic, Bitter and Hardbitten
14/04/17
INCHIUVATU
Via Lucis
14/04/17
SAILING TO NOWHERE
Lost in Time
20/04/17
GOLDENPYRE
In Eminent Disgrace
21/04/17
WHILE SHE SLEEPS
You Are We
21/04/17
COLTSBLOOD
Ascending Into Shimmering Darkness
21/04/17
MIDNIGHT RIDER
Manifestation
21/04/17
GAME OVER
Blessed are the Heretics
21/04/17
NOTHING LEFT
Destroy and Rebuild
11/04/17
PERSEFONE + POEM
BARRIO`S CAFE` - MILANO
13/04/17
INQUISITION + NERODIA + KYTERION
TRAFFIC CLUB - ROMA
14/04/17
INQUISITION
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
14/04/17
ZERODIVA + IL GRIDO + ROME IN MONOCHROME
CONTESTACCIO - ROMA
14/04/17
SONS OF LAZARETH
LAB END - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
15/04/17
AVULSED + MERCYLESS + SAVAGE ANNIHILATION + EKPYROSIS
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
15/04/17
JOHN MACALUSO & UNION RADIO + GUESTS TBA
THE DOME - BACOLI (NA)
15/04/17
FOLK METAL JACKET + PHILOSOPHY OF EVIL
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
15/04/17
NECRODEATH + SHADOWTHRONE + BURIAN
OFFICINE UTOPIA - CECCANO (FR)
18/04/17
PILLORIAN + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA