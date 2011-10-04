14/04/17
SAILING TO NOWHERE
Lost in Time
14/04/17
BLOOD FEAST
The Future State of Wicked
14/04/17
INCHIUVATU
Via Lucis
14/04/17
PHLEFONYAAR
Septic, Bitter and Hardbitten
20/04/17
GOLDENPYRE
In Eminent Disgrace
21/04/17
BLACKMAIL OF MURDER
Cold Rain
21/04/17
NOTHING LEFT
Destroy and Rebuild
21/04/17
GAME OVER
Blessed are the Heretics
21/04/17
COLTSBLOOD
Ascending Into Shimmering Darkness
21/04/17
UNEVEN STRUCTURE
La Partition
14/04/17
INQUISITION + NECROMASS + COLD RAVEN + APOCRYPHAL
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
14/04/17
ZERODIVA + IL GRIDO + ROME IN MONOCHROME
CONTESTACCIO - ROMA
14/04/17
SONS OF LAZARETH
LAB END - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
15/04/17
AVULSED + MERCYLESS + SAVAGE ANNIHILATION + EKPYROSIS
BLUE ROSE CLUB - BRESSO (MI)
15/04/17
JOHN MACALUSO & UNION RADIO + GUESTS TBA
THE DOME - BACOLI (NA)
15/04/17
FOLK METAL JACKET + PHILOSOPHY OF EVIL
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
15/04/17
NECRODEATH + SHADOWTHRONE + BURIAN
OFFICINE UTOPIA - CECCANO (FR)
15/04/17
CRISALIDE + DOMINANCE + INFERNAL NIGHTMARE
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
18/04/17
PILLORIAN + GUEST
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
20/04/17
NOVEMBRE + ROME IN MONOCHROME
QUBE - ROMA