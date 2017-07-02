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The Beloved Bones: Hell

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Maschere – A Night At The Theater

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01/09/17
METAL INPALA (day 1)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

01/09/17
COLLEMETAL
CENTRO CIVICO "LA PORTA DEL PARCO" - COLLEBEATO (BS)

02/09/17
HAMMER OF THE GODS FESTIVAL
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)

02/09/17
METAL INPALA (day 2)
PALAFERROLI - SAN BONIFACIO (VR)

04/09/17
RICHIE KOTZEN + THE KONINCKS
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

08/09/17
DANKO JONES + GUEST TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

08/09/17
DRIPPING ROOF + DEEP AS OCEAN
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

09/09/17
DEAD BY APRIL + SIAMESE
LEGEND CLUB - MILANO

12/09/17
TOXIK
LEGEND CLUB - MILANO

13/09/17
IMMOLATION + MELECHESH + AZARATH
OFFICINE SONORE - VERCELLI
DETTAGLI DISCO
CANKER
Earthquake
18/09/2017
Xtreem Music
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17/08/2017 - 14:37
CANKER: disponibile il nuovo lyric video
15/07/2017 - 11:35
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02/07/2017 - 17:07
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