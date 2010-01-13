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DETTAGLI DISCO
PARADISE LOST
Medusa
01/09/2017
Nuclear Blast Records
RECENSIONI
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ARTICOLI
07/11/2015
Live Report
PARADISE LOST + LUCIFER
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 02/11/2015
13/01/2010
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Paradisi perduti, occasioni sprecate
 
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