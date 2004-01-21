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06/01/17
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09/01/17
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13/01/17
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CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
THE HAUNTED: rinnovato l'accordo con la Century Media Records
21/12/2016 - 17:41 (78 letture)

Doom
Mercoledì 21 Dicembre 2016, 21.01.04
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Speriamo sia una mazzata come una volta facevano...in alternativa mi accontento anche come Exit wound
RECENSIONI
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26/08/2014
Intervista
THE HAUNTED
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