OVERKILL: guarda il lyric video di ''Mean, Green, Killing Machine''

21/12/2016 - 18:11 (524 letture)



25 Insomma, caruccio, anche accroccato abbastanza bene per 2/3, ma se lo ascolti più volte non sfonda, ne lascia segni duraturi, almeno a me ha lasciato questa impressione, manca per me il legame di note giusto che tenga la composizione assieme efficacemente nelle 3 fasi del brano, mia opinione personale, l'idea può anche essere giusta ma manca di solidità, comunque vedremo, se idee ne hanno devono solo assemblarle con la formula giusta, si vedrà. 24 Concordo con Doom e Lambru, sempre una sicurezza, ma il pezzo è carino, ultra ordinario. Chi si accontenta gode, ma dopo 25 anni di metal mi va un po stretto, cmq speriamo che sia ai livelli del grande ironbound 23 @Lambrusco...Skål !...ehm....Salute!! 22 D'accordo con Doom, commento n.18. Mi hai rubato il boccale...ehm ,le parole, dai.. 21 all'inizio sembra primal concrete sledge dei pantera...poi c'è il l'accenno di divine step...poi la canzone prende un suo percorso che sostanzialmente mi sembra più che buono, bravi 20 ascoltata, gran pezzo, mi ricorda un pò la fantastica In the Name dal disco precedente! 19 gli overkill non si discutono!!! 18 Mmmm...pezzo sicuramente ben articolato, ma sinceramente non mi dice molto al momento...abbastanza ordinario, anche se è sempre bello sentire l'ugola di Bobby e il megabasso di DD. Però aspetto l'album..e spero sia meglio. 17 Bene, io voglio thrash al 100℅, del resto ne faccio a meno. Comunque prima di giudicare, ascolto l'album dei Kreator, le mie sono battute perché i singoli mi hanno un po' deluso, la speranza è l'ultima a morire ahahahah 16 @Lisa: per me i Kreator continuano a tirar fuori grandi canzoni, ma con gli Overkill si va sul sicuro: THRASH 100%!!! Non so come fa certa gente a dire certe cose, boh!??! 15 Speriamo di no..già i Kreator sono sullo scivolo, adesso pure gli Overkill? Giuro che cambio genere, mi butto alla Dance.. 14 Ci mancavano gli Overkill che copiano gli ultimi Metallica, ahahah. 13 bah... onestamente non condivido l'entusiasmo per sto pezzo, cavolo il riff principale sembra preso direttamente da "moth into flame". cmq aspetto di sentire l'album completo, ma dai brani ascoltati non mi aspetto un granché. Spero con tutto il cuore di sbagliarmi. 12 La prima non mi era piaciuta, dopo che praticamente mi erano garbate tutte le songs degli ultimi 3 album, oggi dopo lavoro ascolteró! 11 Ciao Rik! E pensare che ho fatto un commento alla veloce! Se il buongiorno si vede dal mattino, altro ottimo anno si prospetta! Il pezzo, risentito un`altra volta e` una vera bomba, decisamente di livello superiore. Avendo subito letto che durava sette minuti ero un po` dubbioso, ma l`ascolto e` filato liscio come l`olio. Ecco come si fanno pezzi lunghi senza scendere a noia! 10 Non male, pezzo centrale davvero ben fatto! Forse un po' troppo lunga però 9 davvero sorprendenti, molto raro. compensa la nausea che ormai mi fanno venire i kreator 8 sto a 3:47 e già lo dico: pezzone! 7 Togliere quel batskull ridicolo dalle palle, please. Il pezzo spacca!! Grande Band 6 Rik..non vedo l'ora di ascoltare l'album, ho già messo i soldi da parte da mesi.. 5 Ciao Lisa e Metal Shock !!! Ho notato che siete riusciti a mascherare benissimo il vostro entusiasmo. .... ooh io neanche mi ero accorto della vostra contentezza mostrata verso questa song .... ah ah ah .... thrash 'til death 4 Porcozzio ragazzi! Pezzo da paura. Sempre numeri uno! 3 Grandi..leggendari dei del thrash! Questi spezzano le gambe a tutti.. 2 Ottimo direi! 1 Gran pezzo! Stacco centrale alle Sabbath, ottimi riff, grande voce. Superbi!