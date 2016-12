AXEL RUDI PELL: il prossimo anno in arrivo 'The Ballads V'

Maurizio76 anche io in un primo momento ho pensato la stessa cosa. Poi però ho pensato anche che sto tizio scrive anche delle ballads veramente sontuose e valorizzate alla grande dalla sua fantastica band e dal suo superlativo cantante. Quindi direi che ci sta. 3 io lo adoro, ma sta ballad collection ha rotto un pò 2 Perché non inizia fare raccolte di pezzi veloci? 1 Di certo l`originalita` non sta` di casa ad Axel, pero` riesce semore a tirare fuori buonissimi dischi, che la voce di Gioeli da qualche anno valorizza ancor di piu`.