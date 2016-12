VOIVOD: online il video di ''Post Society''

22/12/2016 - 16:58 (139 letture)



6 NAMBER UAN! 5 uno dei miei gruppi preferiti, pezzo da paura che non sfigurerebbe su killing technology o nothing face. Immortali e sempre avanti 4 EP (come LP), essendo un acronimo, andrebbe scritto in maiuscolo.. 3 Immensi, l'aggettivo giusto!!! 2 Solo un aggettivo: IMMENSI!!!!! 1 Che band, grandi!!