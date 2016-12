SEPULTURA: guarda il video di ''Phantom Self''

6 bella. e chi se lo sarebbe aspettato ... dai che forse ci siamo ! 5 Sviluppato meglio, sarebbe venuto fuori un bel video.. 4 Sinceramente mi piace, devo ammettere che ha un bel tiro. Detto ciò, al di la del nome, questa é una band con una ottima formazione che dal vivo farà sicuramente la sua porca figura! Aspetto il disco 3 chip sottopelle, scii kimike, video gombloddista alla peppe...scherzi a parti il pezzo è molto modernista ma comunque bei suoni e bel growl, la canzone in se mi piace 2 A me sinceramente non dispiace. 1 I suoni tribali, arabi all'inizio non li sopporto..vediamo l'album, ma so già come la penso.