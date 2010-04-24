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23/12/16
BEATING DEAD MEAT
With Full Force

23/12/16
DAWNBRINGER
XX

24/12/16
GOATBLOOD
Veneration of Armageddon

24/12/16
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06/01/17
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06/01/17
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09/01/17
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Soul Demise

13/01/17
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13/01/17
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22/12/16
ROME IN MONOCHROME + STILEMA + PROTOTYPE LAB
TRAFFIC CLUB - ROMA

23/12/16
MELLOWTOY
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23/12/16
EPHYRA + HERCUNIA + HAPPY PINK DEAD RABBIT
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25/12/16
VEXOVOID + ATOMIC MASSACRE + DEVASTATION INC. + OTHERS
SANTA CROCE ROCK CITY - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

30/12/16
DISBOSKATOR + STERMINIA + ANTI-HERO
PATATRACK - PORCARI (LU)

03/01/17
FROM ICE TO FIRE + VISCERAL GRAVE
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06/01/17
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07/01/17
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BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

09/01/17
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13/01/17
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VAMPIRE: nuovo brano ascoltabile in streaming
22/12/2016 - 18:17 (28 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
18/05/2011
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + MOTHERSTONE + S.B.S.
Legend 54, Milano, 12/05/2011
12/05/2011
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THEATRES DES VAMPIRES + ENDAEMONA
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28/12/2010
Intervista
THEATRES DES VAMPIRES
Valzer al chiaro di luna
18/06/2010
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Intervista col vampiro
04/05/2010
Live Report
THEATRES DES VAMPIRES + ELISEUM
Mac 2, Schio, 24/04/2010
 
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