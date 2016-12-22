SIGNS OF THE SWARM: firmano per la Unique Leader Records

23/12/16
BEATING DEAD MEAT
With Full Force
23/12/16
DAWNBRINGER
XX
24/12/16
GOATBLOOD
Veneration of Armageddon
24/12/16
A SUN TRAVERSE
A Sun Traverse
06/01/17
MAGNUM
The Valley Of Tears - The Ballads
06/01/17
NIGHTLAND
Obsession (versione Deluxe)
09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise
13/01/17
CODE ORANGE
Forever
13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day
13/01/17
GOTTHARD
Silver
23/12/16
MELLOWTOY
BLACK HOLE - MILANO
23/12/16
EPHYRA + HERCUNIA + HAPPY PINK DEAD RABBIT
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
25/12/16
VEXOVOID + ATOMIC MASSACRE + DEVASTATION INC. + OTHERS
SANTA CROCE ROCK CITY - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
30/12/16
DISBOSKATOR + STERMINIA + ANTI-HERO
PATATRACK - PORCARI (LU)
03/01/17
FROM ICE TO FIRE + VISCERAL GRAVE
SPAZIO CULTURALE - RAGUSA
06/01/17
BAPHOMET`S BLOOD + CANCRENA
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)
07/01/17
DEMONOMANCY + MEFITIC + NECRO + EKPYROSIS + UNCREATION
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)