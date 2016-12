PAIN OF SALVATION: ecco il video di ''Reasons''

23/12/2016 - 17:24 (254 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 9 Molto molto interessante e spiazzante a me piace 8 Si sono infighettati parecchio, troppo, sembrano un gruppo da manga giapponese, ma se chiudo gli occhi e ascolto e basta, non mi dispiace affatto... 7 Aborto. 6 Mamma mia...terribile...questi si sono fumati il cervello...veramente BRUTTA 5 Bruttina veramente. 4 Bello schifo... preferivo Meaningless, nella sua imperfezione. 3 Precisiamo, sono tornati in parte alle vecchie sonorità e non può farmi altro che piacere, ma ho paura che sia un ritorno causato non dall'ispirazione ma per battere cassa dopo i due Road Salt. E' ovviamente stupido giudicare dei pezzi dei POS singolarmente e al di fuori dell'intero album, ma spero che questi pezzi non siano quanto di meglio abbia da offrire il disco. 2 Il pezzo mi piace... Eclettico come alcune "pazzie" di The Perfect Element Pt. I, ma che sa di odierno e, forse, anche un po' "meshuggoso"... 1 Che muscoli ha fatto Gildenlow?? Comunque mi sembra un pezzo piuttosto confuso...