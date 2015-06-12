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06/01/17
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The Valley Of Tears - The Ballads

09/01/17
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13/01/17
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13/01/17
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25/12/16
VEXOVOID + ATOMIC MASSACRE + DEVASTATION INC. + OTHERS
SANTA CROCE ROCK CITY - SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)

30/12/16
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30/12/16
EASY TRIGGER + TEARS FROM VENERE
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03/01/17
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SPAZIO CULTURALE - RAGUSA

05/01/17
L`INCUBO FEST
CASALE DEL SOLE - CIVITAVECCHIA (RM)

06/01/17
BAPHOMET`S BLOOD + CANCRENA
ISTANBUL CAFE' - SQUINZANO (LE)

07/01/17
DEMONOMANCY + MEFITIC + NECRO + EKPYROSIS + UNCREATION
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

07/01/17
METAL XMAS
CUEVA ROCK - CAGLIARI

07/01/17
ERUPTING DEATH NIGHT
CAFFE` DECO` MUSIC HALL - FIRENZE

09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
DAEMONIAC: ascolta un nuovo brano
25/12/2016 - 10:37 (33 letture)

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