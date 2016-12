DORO: guarda il video di It Still Hurts in ricordo di Lemmy

28/12/2016



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 5 senza parole, ma tanta tristezza nel cuore. Lemmy: the legend. 4 doro grande donna concordo...lemmy era e sara per sempre il mio idolo non rinascera mai piu uno come lui ne una band come i motorhead.....e passato gia un anno......non riesco a farci l idea che non ci sia piu.... 3 grande donna e grande scomparso. Il pezzo ricorda molto un altro grande andato prematuramente, i type o negative 2 Brava, molto bello 1 Farei un monumento per Doro!!!!