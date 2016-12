VEKTOR: triplice abbandono nella band, Dave DiSanto rimane solo

29/12/2016 - 11:58 (609 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 44 Gli sfigati si dà il caso che l'album, l'ultimo, l'abbiano comprato, quindi possono commentare. Ma evidentemente si accettano solo commenti positivi mentre per altri si può sparare a palle incatenate. L'ultimo metallica non avrà trecentocinquanta riff condensati in due minuti ma almeno ci sono canzoni che si ricordano...lw citazioni su altro e' per dire che ci sono comunque centinaia di gruppi 43 per quelli a cui piace la band e la musica di nicchia proposta finora: il lato positivo è che disanto adesso non può sbagliare e magari sarà molto motivato quindi tirerà fuori qualcosa sui livelli degli album precedenti. in aggiunta gli altri 3 magari mettono su un altro gruppone. per gli sfigati che vengono qui a commentare solo per dire che preferiscono altro(ma su questa notizia non centra un cazzo): evviva, i vektor si sono quasi sciolti e nessuno potrà mai più azzardarsi ad elogiare un gruppo giovane e andrà a comprarsi l'ultima deprimente cagata dei metallica che faranno il commovente tour d'addio nel 2050 in diretta dal più lussuoso ospizio di LA. 42 @Galilee: ma veramente non ho detto quelle cose. Ho solo sostenuto che probabilmente i Vektor hanno un vero leader, che come per altre band rappresenta il centro cui girano attorno altri musicisti. Figurati che manco sopporto questo tipo di band cosi` focalizzate su di un despota, ho sempre preferito le band coese, dove al massimo, per dati motivi cambiava un componente. Oggi si leggono certe telenovele..... 41 Il metal finito? Ma.quando mai, la scena moderna è pregna di centinaia di gruppi validi con un sacco di seguito. I vector sono una goccia nel mare, ad esempio mi sto ascoltando in loop i speak astronomy dei jinjer, gruppo pazzesco che ho appena scoperto, oppure gli Oceans of slumber...ascoltatevi la cover di solitude...e' chiaro che se uno vuole colmare il vuoto dei Death o dei coroner forse i vector possono aiutare. I voivod? Se voglio quelle atmosfere oltre agli originali mi.sparo gli ultimi gojira... 40 Non concordo con Metal shock. I musicisti di una band non sono comparse. Spesso sono vitali. È vero che in alcuni casi il leader rappresenta un 60 %. Ma sono pochi i casi e spero quando cambiano non va sempre bene. X Lisa...a me l Vektor non hanno mai detto molto ma potei dire la stessa cosa sul Destrage. E si molti ascoltano sempre le stesse cose, ma le alternative sono infinite. È facile che ognuno di noi ascolti sempre cose diversa. Difficile puntare su una sola band 39 Comunque non mi chiamo Santini, a me da scema non mi ci fa passare nessuno, poi ascoltate quello che vi pare. 38 L'ultimo ad entrare nella formazione è stato il batterista..comunque, probabilmente, ora verranno accontentati quelli che cercano la forma-canzone! 37 Sicuro non sarà un gruppo come questo che scimmiotta voivod e death a salvare il metal (che visto le uscite di qualità di quest'anno non ha bisogno di essere salvato).... 36 Mulo, ascoltate quello che volete, a me non cambia nulla..dico solo che se non c'è un ricambio generazionale, il metal finirà.. Ma qualcuno è è contento..e poi io non mi chiamo Santini, così ci chiami quelli di casa tua. 35 @Trucido: non seguo il gruppo, pero` penso che si siano fomati da giovani come tante altre band, avranno provato magari a campare di musica, ma ad un certo punto avranno visto che non potendo vivere di sola musica, o hanno avuto screzi col leader sulla via da seguire, oppure i tre defezionari smetteranno con la musica per lavorare a tempo pieno. Sono solo mie idee, pero` la cosa importante per i fans e` che il gruppo continui. 34 Ad essere sincero di questo gruppo non ne andavo proprio pazzo, ma mi dispiace, devono aver litigato seriamente per questo triplice abbandono, non so che numeri macinassero, ma la critica e i responsi sembravano positivi.Vabbè non casca mica il mondo per questa notizia, poi come si dice, morto un papa se ne fa un altro, Di Santo saprà imboccare la strada giusta. 33 @Metal Shock: la cosa che lascia un po' basiti a mio parere è che finora non erano stati un gruppo "macina musicisti" come quelli citati. Voglio dire, l'ultimo avvicendamento risaliva al 2008 con l'ingresso di Frank Chin, quindi in pratica erano assieme da diversi anni. Devono esserci stati dei grossi casini per portare ad una cosa del genere, per questo c'è un po' di preoccupazione. Comunque vedremo, è inutile disperarsi ora. 32 ElisaSantini ognuno ascolta quello che vuole non devi dircelo tu cosa dobbiamo sentire,poi la proposta dei vektor è veramente ostica,sono destiniati a restare una band di nicchia....Un disco composto da pezzi di 8 minuti con mille cambi di tempo e tecnicismi a gogo è duro da metabolizzare anche x i più "allenati"a certe proposte. 31 E intanto una band valida si è quasi sciolta..e questo perché? Perché si ascoltano sempre i soliti gruppi e basta. A chi non piacciono, va bene, ma non si vuole andare oltre, sempre i grandi nomi e nient'altro. D'accordo con il post n.14..comunque speriamo che si risolvi la situazione, ci vogliono band nuove e ci sono già ma tanto il metallaro medio ascolta 2 gruppi in croce, canzonette col ritornello da stadio e via! È sempre la solita storia e purtroppo non cambia.. 30 Quante seghe mentali per questa notizia. Tre se ne vanno, ma il leader continua con altri musicisti, e ce ne sono a decine tecnicamente bravi, fara` altra musica. Stop. Come per i Death o gli Annihilator. Non sono di certo il futuro del thrash, non hanno inventato niente, hanno fatto album acclamati dalla critica e da pochi ascoltatori, purtroppo per loro. Ci sono state decine di band che hanno fatto anche solo uno o due dischi bellissimi e si sono sciolti, niente di nuovo. 29 Nooooooo !!!! Uno dei miei gruppi preferiti e che tra l'altro hanno pubblicato il miglior disco del 2016 in assoluto a mio avviso. Grandissimi musicisti tutti, specialmente Erik Nelson, il chitarrista solista, ma anche il bassista non era niente male. Speriamo che Dave Di Santo sappia trovare dei degni successori. Voglio chiudere con il loro inossidabile motto: Sci-fi or die !!!! 28 E' in lista mulo. I flots li ascoltavo a fine anni 80 ma sono rientrati con un gran disco. Non compro molto thrash, a parte i big 4 quest'anno ho preso solo vektor, Death Angel, testament, ma solo perché sono un vecchio fan, altrimenti seguo altro. Come nuove band thrash mi piacciono molto i dr livin dead e gli iron reagan 27 Menati,l'ultimo Flotsam quando lo compri?! Riguardo a vektor poco mi importa,non gradisco la loro proposta e quando mi voglio sparare del metal tecnico metto i Death o gli Obscura. 26 Leggiti il mio post lux su terminal redux...praticamente quello che hai detto tu. Ovviamente mi diranno che ascolto.solo l'ultimo dei metallica, infatti gli ultimi ordini che ho fatto sono devilment, giraffe tongue orchestra, madame mayhem, oceans of slumber, poi sono attratto dagli ucraini jinjer...però almeno nell'ultimo metallica ci sono delle canzoni... 25 A parte battute e cazzate, personalmente mi ammorbano le palle dopo massimo 15 minuti, e ho provato numerose volte con gli ascolti, ma capisco e rispetto chi li apprezza, semplicemente non fanno per me. Cmq a mio parere Di Santo ha creato e creerà la band a sua immagine e somiglianza, alla Schuldiner, per cui non mi preoccuperei di queste dipartite...non mi stupirei se al prossimo disco trovassimo Hoglan alla batteria e Di Giorgio al basso, con il mastermind che porta avanti tutta la baracca...se ho ben capito da quel che leggo è un personaggio di questo tipo 24 Non ci posso credere. 23 Yes, concordo, gli è andata di culo che hanno giusto imbroccato 3 album (anche se per me sono 5) epocali, straordinari dalla prima all'ultima all'ultima nota, che resteranno nella storia dell'heavy metal e della musica e che hanno influenzato migliaia di gruppi del genere...poi basta, non han combinato granchè 22 secondo me loro devono ringraziare un gruppo come i voivod se vogliamo fare dei paragoni... i tallica sono trascurabili, hanno imbroccato i primi 3 album e poi basta 21 @Luca: Lisa, sei tu? 20 che sfiga, mi è arrivato giusto qualche giorno fa terminal redux che mi mancava. non so cosa aspettarmi adesso tuttavia spero che disanto continui a fare fantathrashspace metal usando la voce pulita solo in episodi SPORADICI tipo collapse. grandissimi frank erik e blake, non sarà proprio un gioco rimpiazzarli, specialmente erik nelson. 19 E come no...loro stessi avranno un rispetto enorme per i Metallica, senza i quali probabilmente meanche loro avrebbero formato la loro band...ma tanto spariamo cazzate dai, no problem 18 gruppo favoloso, ma per me ora morto e sepolto... i metallica dovrebbero leccargli il culo a questi qua 17 ma che doccia fredda 16 Hai ragione, mi cospargo il capo di cenere. 15 Dispiace un sacco,specie dopo l'ultimo splendido album che aveva portato un po di sana aria fresca nel trash....il futuro non sembra dei piu impidi, però speriamo in bene negli sostituti dai 14 Ho letto il post dei tre defezionari. Mi pare di capire che si tratta delle scarse prospettive professionali. In particolare la fredda accoglienza per Terminal Redux (nelle loro parole). Non si riecse a capire se a livello di live o vendita di dischi. In ogni caso è normale che quando non c'è possibilità di sopravvivere di quello che si fa, si fa altro. Peccato. 13 No vi prego, non iniziate a parlare di Metallica pure qui che non si finisce più. 12 Questa ossessione per i Metallica ti sta un po' sfuggendo di mano... Secondo me dovresti cercare una cura. 11 È vero sono bravi solo i Metallica..poveracci! 10 E anche i tanto strombazzati salvatori del thrash si disgregano...adios 9 e quali modalita' di lavoro saranno.....non gli paga gli straordinari? 8 Clone di xhuck schouldiner a tutti gli effetti, ovviamente con tutto il rispetto 7 @LAMBRUSCORE d'altronde il suo nome parla chiaro ahahah 6 Ormai le band non esistono più... sono tutti one man b(r)and... 5 Clamoroso davvero, chissà cosa possa essere successo. Blake in particolare mi mancherà davvero, ma spero che i sostituti non facciano sentire la mancanza di tutti... 4 Spero di essere su Scherzi a Parte...noooo! Una delle migliori band degli ultimi anni, non è possibile..mi girano alla grande, sono proprio incazzata, nera. 3 Dal comunicato lui intende continuare, perché vi preoccupate? Che sia il Mustaine o il Waters della situazione? 2 Mah....finiti? Dispiace... 1 Ahia, speriamo Di Santo continui, peccato però.