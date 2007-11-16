SIX FEET UNDER: Ascolta dei teaser di nuove canzoni

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lux chaos
Sabato 31 Dicembre 2016, 12.06.33
4
@doom ahahahahahaha esatto!!!!!!
Doom
Sabato 31 Dicembre 2016, 11.51.20
3
@Lux, mentre scendi ad uccidere qualcuno parte il riff di Licanthropy ed e' tutto piu facile!!ahhhh....
lux chaos
Sabato 31 Dicembre 2016, 11.45.48
2
Doom la pensiamo uguale! Haunted ce l'ho in macchina ancora oggi (per quando c'è traffico a Milano e non posso scendere e uccidere la gente! )...buon anno Metallized!!!!!!
Doom
Sabato 31 Dicembre 2016, 11.16.07
1
Basta x favore! Per me l'unico album degno e' stato il mitico Haunted.
RECENSIONI
79
s.v.
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