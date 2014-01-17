      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Helligators
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/01/17
MAZE OF SOTHOTH
Soul Demise

10/01/17
MINRAUD
Vox Populi

13/01/17
SEPULTURA
Machine Messiah

13/01/17
MYSTIC PROPHECY
Vengeance (Ristampa)

13/01/17
BLACK ANVIL
As Was

13/01/17
CODE ORANGE
Forever

13/01/17
PAIN OF SALVATION
In The Passing Light Of Day

13/01/17
GOTTHARD
Silver

13/01/17
VICTORIUS
Heart Of The Phoenix

13/01/17
ACCEPT
Restless and Live

CONCERTI

09/01/17
LES DISCRETS
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

13/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
ULVEDHARR + HELSLAVE
DAEVACIAN - BRUINO (TO)

14/01/17
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + SINPHOBIA
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

14/01/17
SURGE ASSAULT + EKPYROSIS + UNCTORIS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

14/01/17
DARK LUNACY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

14/01/17
SAIL AWAY + DAYSLIVED + ELECTRIC UNIVERSE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

15/01/17
DISCOMFORT + FALSE LIGHT
CIRCOLO QUADRO - CITTADELLA (PD)

18/01/17
EPICA + POWERWOLF
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/01/17
DOOGIE WHITE + IBRIDOMA + LACEBLACK
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
HELLIGATORS: la cover di 'Nice Boys' dei Rose Tattoo
08/01/2017 - 11:58 (18 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
26/11/2015
Intervista
HELLIGATORS
Dateci un palco e spazzeremo via tutto!
 
ALTRE NOTIZIE
08/01/2017 - 11:58
HELLIGATORS: la cover di 'Nice Boys' dei Rose Tattoo
07/10/2016 - 17:46
HELLIGATORS: a breve in studio per registrare tre brani
04/03/2016 - 11:37
SOUTH FEST: stasera con Rebeldevil e Helligators
24/12/2015 - 10:42
HELLIGATORS: a Roma il 5 gennaio
25/05/2015 - 15:09
HELLIGATORS: uscito il nuovo album
15/05/2015 - 11:10
HELLIGATORS: ecco il nuovo lyric video
10/04/2015 - 09:59
HELLIGATORS: firmano per Sliptrick Records, ecco il titolo del nuovo disco
03/03/2015 - 14:55
HELLIGATORS: due brani inediti online
23/07/2014 - 09:43
HELLIGATORS: al lavoro sul nuovo album e download gratuito del precedente
17/01/2014 - 16:54
HELLIGATORS: cambio di data e location
ULTIME NOTIZIE
08/01/2017 - 12:11
SIDHE: online il nuovo video, il 4 febbraio con gli Epitaph in provincia di Novara
08/01/2017 - 11:43
LACHESIS: il 26 febbraio al Druso di Bergamo
08/01/2017 - 11:30
MOTORFINGERS: il live video di 'Disaster' e i prossimi concerti
07/01/2017 - 22:19
DEEP PURPLE: i dettagli dell'EP ''Time for Bedlam''
07/01/2017 - 20:44
STEVEN WILSON: ascolta un'anteprima del nuovo album
07/01/2017 - 19:52
PERSEFONE: guarda un teaser del nuovo album
07/01/2017 - 17:56
ZOMBIE MOTORS WRECKING YARD: ecco il lyric video di Galactic Motherfucker
07/01/2017 - 17:40
DEMONIC RESURRECTION: i dettagli del nuovo album
07/01/2017 - 12:09
DOOGIE WHITE: il 19 gennaio al Jailbreak di Roma
07/01/2017 - 11:59
THE PARASITE SYNDICATE: a febbraio il debutto
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     