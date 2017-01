ROTTING CHRIST: tre date in Italia a marzo, ecco i guest

11/01/2017 - 11:20 (41 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 2 E io rivado molto volentieri...! Grandi Rotting...peccato per le band di supporto che ormai sono sempre le stesse che circolano nel giro, e che palle. Non me ne vogliano..ma un po' di fantasia. Vorra dire che arrivo direttamente alle 24:00. 1 BOLOGNA!! Piango! Chi conosce questa location mi sa dire com'è? Ma sbaglio o l'anno scorso hanno fatto un tour simile? O me lo sono sognato?