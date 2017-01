WINTERSUN: 'The Forest Seasons' è il titolo del nuovo album

Anna Rosa "annie" Lupo 5 Avrei davvero voluto sentire Time II ma a sto punto conoscendo i loro tempi di gestazione va benissimo così 4 Ottima news, il precedente Time I è stato veramente un grandissimo album. Au revoir. 3 Chissà cosa estrarrà dal cilindro magico Jari, anche se io, in tutta onestà, spero cambi un pò la formula sperimentando! 2 Era ora ragazzi, era ora... 1 Mi piace come titolo. Sono in spasmodica attesa!